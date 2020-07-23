大陸工信部23日表示，今年上半年，工業生產基本回歸正軌，尤其，新產業、新業態逆勢成長，通訊業的營運總體相當平穩。

據工信部數據顯示，大陸工業生產主要指標穩步回穩，規模以上工業增加值按年下降1.3％，降幅比第一季收窄7.1個百分點，其中，第二季成長4.4％，這顯示，產銷形勢明顯好轉。另外，在41個工業大類行業和31個省市中，6月有26個工業行業和29個省市增加值實現正成長。

工信部副部長辛國斌表示，要著力打通產業鏈「堵點」、「斷點」，推進產業鏈穩固，帶動上下游企業協同復工復產，工業生產基本回歸正軌。從行業來看，製造業恢復態勢明顯，上半年增加值按年成長0.4％，扭轉第一季大幅下滑的14％的負成長局面，6月成長達9.7％。

另外，大陸的汽車消費政策效果明顯，5、6月汽車工業增加值增速分別達12.2％、13.4％，5月則創產銷量年內新高；電子製造業再5G、疫情防控新需求帶動下，逆勢而上；原物料產業總體運行平穩；粗鋼、十種有色金屬等產品產量成長加快。

另外，辛國斌還表示，高技術製造業上半年增加值成長4.5％，其中，醫藥、電子及通訊這被、電腦及辦公設備、醫療儀器設備等產業增勢較好；訊息通訊產業領域，發展也是不錯；上半年，訊息傳輸、軟體、訊息技術服務增加值按年成長14.5，比第一季加快1.3個百分點。

(旺報 )