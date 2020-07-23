蔡英文總統23日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」後，回答媒體問題時表示，要指控總統府秘書長蘇嘉全在印尼的行為不法要提出證據，至於相關的外交部公文是否真假則由外交部來回應。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）23日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」，與會場貴賓一同為大會開幕剪綵。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）23日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」，頒贈獎盃給績優廠商。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）23日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」，與會場貴賓一同迎接主辦單位繡著合作國家國徽的旗幟，很巧的獨缺中國大陸的國徽。（鄭任南攝）

政府推振興三倍券，被前總統馬英九批評太複雜，蔡英文總統今天向馬喊話「我要跟馬前總統說，不要害怕，趕快去，一點也不困難」。至於行政院擬推出紓困3.0，她說，主要是協助相關產業，讓產業動能不要流失掉。

蔡英文今天出席亞洲生技大會，媒體詢問蔡英文對於馬英九認為三倍券領取過程太複雜，因此他至今尚未去領取的看法。

蔡英文表示，三倍券領取過程，無論在超商或郵局程序都相當方更，「我自己也到超商去領」，在超商工作的朋友也會給予指導，領的速度還算好也算快。

她說，台灣有上千萬人都去領了，她也要跟馬前總統說「不要害怕，趕快去，一點也不困難」。目前三倍券效益陸續出來，很多經濟學家和機構也有此看法，因此她鼓勵大家多用三倍券消費，多看看台灣好吃好玩的地方。

對行政院推動紓困3.0方案，蔡英文表示，在紓困1.0和2.0方案執行過後，疫情仍在持續，雖然台灣有舒緩現象，但全球疫情仍然令人擔心，外在環境會影響出口和產業表現，紓困3.0主要在協助相關產業這段時間能維持基本能量，讓員工可以有保障，也讓產業動能不要流失掉。

(中時 )