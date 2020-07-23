高雄一名張姓老翁，見一名小學女童小安（化名）落單一人，竟藉口要找學校廁所，請小安帶他去，在洗手台拿出100元，說要摸小安胸部，小安拒絕後，張翁竟然跟她進廁所，掀起她上衣大膽摸胸。高雄地院審理後，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判張姓老翁3年2月徒刑。

判決書指出，去年8月初，剛從國小畢業的小安回學校找同學玩。張翁見小安獨自一人，假裝說要借學校廁所，請小安帶他去。當小安在洗手台洗手時，老翁靠過去說給她100元，讓他摸胸部。

小安馬上拒絕，還說等下警衛會過來，但是因為尿急，所以沒有跑開，而是走進廁所；誰知張翁竟然跟著小安進廁所，直接掀起她上衣就開始摸，直到聽到腳步聲才離開。

高雄地院審理時，張翁一開始否認犯行，辯稱是小安跟他要400元說要買包包，他說給她100元買飲料，小安又向他借400元，他沒答應，小安才惱羞成怒提告。之後又改口認罪，並請自己的妹婿（小安父親的老闆）出面談和解。

法官認為張翁為逞一己私慾，不尊重小安的身體及性自主權，對小安造成身心受到影響，因此判他徒刑3年2月，可上訴。

(中時新聞網)