美國於21日突然要求大陸駐休士頓領事館於72小時內關閉，將兩國外交戰大幅升級，引起全球密切關注。對此，陸駐美大使館23日發表聲明，除了痛批此舉是對陸方的政治挑釁，更稱陸方的外交郵袋曾遭美方私自拆開、公務用品遭查扣，外交機構與人員近期不只一次收到安全威脅，敦促美方撤回有關錯誤決定。

大陸駐美大使館聲明指出，稱美方單方面要求陸方限時關閉休士頓領事館，是對大陸發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及陸美領事條約相關規定，蓄意破壞陸美關係，陸方對此強烈譴責、堅決反對。

聲明也指出，美方去年10月和今年6月兩次對大陸駐美外交人員無端設限，多次私自開拆陸方的外交郵袋，查扣陸方公務用品，加上近期美方肆意汙名化和煽動仇視，大陸駐美使館近期已經不止一次收到針對陸駐美外交機構和人員安全的威脅。聲明最後稱，單就陸美駐對方國家領事館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於陸方，美方不要搬石頭砸自己的腳。

至於聲明中所稱陸駐美外交機構所受安全威脅為何，陸媒《澎湃新聞》透露，一名權威人士向該媒體表示，美東時間20日時，陸駐美大使館簽證處陸續接到一個未知號碼的騷擾，反覆撥打並在工作人員接聽後掛斷電話，最後一次接通時才開口以英文詢問「是不是中國大使館簽證辦公室」，在得到肯定答覆後，說「你知道大廳裡有什麼嗎？」隨後該男子模仿爆炸聲，即掛斷電話。

(中時新聞網)