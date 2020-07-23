身為並未參加本季復賽球員之一的43歲老將文斯卡特，原本都已宣告退休了，沒想到聽說聯盟有意在今年9月期間，替沒參加復賽的8隊成立第2隔離賽區，卡特隨即表態自己很有意願隨著老鷹前往芝加哥參賽，卻不清楚自己能否上場。

「我會在那裡的，假如第2隔離賽區真的發生了，我會跟大家一起去，但不知道自己能否上場，我肯定想去那裡跟大家一起訓練，成為他們的一部分，」卡特表示，「因為當這一切結束了，那就是真正結束了，我只想去那裡伸出援手。」

卡特強調，對於老鷹這種年輕球隊，有比賽可以打與保持競爭欲望很重要，畢竟能去奧蘭多參加復賽的球隊，會比沒有參加復賽球隊在下個球季更快找到節奏，因為沒有參加復賽的球隊將從今年3月開始，直到今年12月期間都沒比賽可打。

不過卡特也相當悲觀認為，在芝加哥成立第2隔離賽區想法可能無法達成，「從我聽到的一些消息，這8支沒參加復賽的球隊，一些球員不想打第2隔離賽區比賽(像勇士球星柯瑞)，但我只是感覺，本來這個時候你們也在打夏季聯賽呀！」

(中時 )