中美關係緊張再現，人民幣大跳水，陸股23日重挫，台股雙王台積電（2330）及大立光（3008）同步走疲，不但造成加權指數大跌百點，高價股族群也出現「高處不勝寒」的走勢，前十高價股只有祥碩（5269）一枝獨秀上漲百元，攻上1,785元，漲幅5.93％，超車矽力-KY（6415）的1,735元，奪下股后寶座。

大立光今天股價早盤大跌195元，最低價來到3,850元，大跌近半根跌停，至11點過後小幅拉升至3,895元跌3.71％，股王股價不支，造成高價股同步翻車，11檔700元俱樂部，只有前述的祥碩大漲，以及昇佳電子跌深反彈上漲逾4％之外，其餘均明顯拉回。

原也是700元俱樂部的玉晶光，22日除息8.99元，呈現嚴重的貼息，今日11點過後，盤中再跌43元跌破700元，來到672元，跌幅超過6％。

百元以上高價股，包括訊連、瑞祺電通、原相、合一、晶心科、是方、樺漢、中美晶及巨大等都跌2％以上，多數都是屬於近期股價漲幅較大的個股。

(工商 )