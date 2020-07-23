總統蔡英文23日在生技展開幕致詞中表示，台灣防疫的成功，世界看到台灣生醫的價值！這次亞洲生技大會和生技展，就是要跟國際分享台灣在防疫、檢驗、藥物、疫苗開發的能量。

蔡英文表示，生技醫療一直都是政府重要發展的產業政策，除了打造產業再生技聚落外，生技新藥產業發展條例落日也將由明年延長10年至2031年，且適用的產業， 也擴大至再生醫療、精準和數位智慧醫療等。

近兩年台灣執行臨床超過300件、研發成果也顯示國際資金、技術都看好台灣，去年生物產業營業額成長58.7%，成長幅度是近年新高，投資總額超過551億元，都將帶動生醫產業成為下一個兆元產業。

蔡英文表示，這次生技展是要展現出台灣生醫價值：

第一、生醫技術有突破，前年開放六大類細胞治療項目，再生醫學進入新的里程碑，透過基因家大數據，醫療發展，細胞治療項目也受到國際藥廠委託，也有越來越多的現象。

第二、生技產業創新，創新醫材應用都受到國際矚目，透過這次大會，展現台灣創新研發能量。

第三、新藥授權也有好消息，近期有很多新藥公司成功解盲，也出現台灣出現最高額授權案，在在都希望能帶動新藥公司動能。

第四、生技展促成國際合作，此次有機會創下兩千場紀錄，繼續位台灣產業注入活水。

蔡英文表示，今年亞洲生技大會除了交流全球防疫經驗外，也希望能找出後疫情的新氣象，為台灣打開生技研發能量在國際的能見度。

(工商 )