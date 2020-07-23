中正大學藝文中心舉辦大型藝文展覽、影展、音樂會、藝文講座等，培養濃厚人文氣息。(中正大學提供)

中正大學校園優美曾是知名偶像劇拍攝景點的中正大學，生活機能一應俱全。(中正大學提供)

提及嘉義民雄，除了讓人聯想到全台最美咖啡門市之外，就屬中正大學了；校園曾是知名偶像劇拍攝景點，現有7個學院、29個科系、46個碩士班、16個碩士在職專班、30個博士班，學生人數約11,000人，校園風氣自由。中正大學校區完整，學系多元、課程師資完善、生活機能俱全，學生宿舍寢室空間寬敞，對於異地求學的學子無疑是一大福音。

今年學校透過跨學科、跨院系所、跨校、跨國的跨域整合概念，以及「做中學」的學用合一訓練，搭配貫串研究、教學、服務、輔導的一條鞭完整配套模式及學生的專業能力與統整能力。鼓勵師生追求能夠解決問題的創新能力，並設立創新創業中心、智慧機器人自造中心，激勵學生在學期間即著手創業的勇氣，全力培育新世代人才，強化人力素質、提升競爭力的願景。

各學院積極推動課程優化並建立扶弱機制；通識中心亦開設兼具廣度與深度的通識課程，藝文中心亦舉辦大型藝文展覽、影展、音樂會、藝文講座等，營造良好學術環境及濃厚人文氛圍。此外，各院也積極展開各類國際學術交流合作與參訪，積極展現胸懷寰宇的國際移動力。

校園軟硬體建設，對學生而言最有感，中正積極提供師生更便利穩定的學習場域和網路服務；布置多元化數位學習環境；圖書館建構「智慧化活動報名與管理系統」，提供掌握全校各類活動即時資訊的便利平台；通識中心陸維元助理教授率領團隊製作iOS和Android雙平台的「中正生態」APP，全校師生及校外人士均可透過網站以及臉書專頁了解校內的動植物。

30歲的中正大學，年輕有活力加上旺盛企圖心，一切蓄勢待發，推薦學生選填相關系所就讀。 2020大學博覽會七月場於7月25(六)至26日(日)舉行，地點台北中國時報大樓 (台北市萬華區艋舺大道303號，捷運龍山寺站1號出口約5-7分鐘)，中正大學重視人文、跨學科、做中學教學特色，力促學生校園生活充沛厚實。

(中時 )