長照2.0即將邁入第四年，即便預算逐年增加，但執行率僅五成，另外，在台灣有231萬名工作者因照顧家人而影響工作，其中有13.3萬人被迫離職。對此，國民黨智庫今天舉行記者會，藍委蔣萬安透露他已提案修法制定長期照顧的安排假，藍委謝衣鳳認為，在家人失能的第一個月，家屬兵荒馬亂，將推動「給付有薪的家庭照顧假」，啟動就安基金支付勞工六成薪水。

據統計，台灣今年上半年度人口數呈現負成長，出現死亡交叉。國民黨立委蔣萬安表示，顯示長照不再是年長者的困境，政府應正視青壯世代與下一代，所背負的照顧責任加重與時間拉長問題。

蔣萬安說，蔡政府2016年上任後推出長照2.0，但因宣傳不夠，導致民眾不知、服務不足且分配不均，40至49歲三明治世代中的女性照顧者壓力最大，多數因照顧被迫請假或離職，其中僅21％使用過長照服務，凸顯長照2.0須通盤檢討。

蔣萬安舉其他國家為例，日本的照顧者可分三次申請共93天的照顧假，美國受雇員工最高可請休12週，德國勞工如臨時有照顧需求可享10天照顧假，最長可休6個月，反觀台灣，每人每年可申請的家庭照顧假以7天為限，根本杯水車薪，呼籲台灣應訂定明確法源，自己日前已提案修法制定長期照顧的安排假。

國民黨立委謝衣鳳指出，在家人失能後的第一個月，很多勞工沒有額外的錢可支付醫療費用，同時需要時間找尋照顧家人的看護與移工，因此她將推動「給付有薪的家庭照顧假」，啟動就安基金給付勞工六成薪水，供勞工緊急支應。

謝衣鳳認為，在家照護者一旦受過長照訓練且經認證，並經長照管理中心評估，正式成為照服員，可讓沒有辦法執行的長照預算，做更有效分配，讓在家照護者接受政府補助來照顧失能家人。

國民黨副祕書長李彥秀表示，長照機構一位難求，動輒3、4萬的負擔，常讓失能長者變成孤兒，希望住宿型機構也能納入長照2.0給付範圍，另推動長照保險制來減輕家庭照顧者的負擔，以解決長照悲歌。

台北市議員張斯綱說，台北市將在2021年步入超高齡社會，但住宿型長照機構數量遠遠不足，需加強如何協助業者取得土地，以及與週邊鄰居溝通，或者輔導地區醫院轉型成長照機構。

國政基金會永續組召集人高永光抨擊，蔡政府表面上防疫優先，但該做的工作都沒做，不僅疫苗沒研發出來，邊境管制沒有重開，經濟復甦更沒希望，三倍券亂象叢生，對弱勢照顧都沒放在心上，呼籲政府重視家裡有失智、失能的家庭照顧者，長期的心理、經濟等各方面負擔。

(中時 )