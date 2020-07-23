在全球新冠疫情衝擊下，台灣今年1至6月總出口年增長率為0.5％，但同期出口到大陸及香港的年增長率為9.8％，佔總出口的42.3％，創歷年新高。同期出口到東盟的年增長率為負4.8％，不但是負增長，而且只佔總出口的15.7％。數據顯示，出口到大陸的數據不降反升。

中國台灣網今天（23日）刊出「兩岸快評」稱，這完全是市場力量，民進黨當局即使想降低也降不下來。有分析認為，台灣出口大陸的比例不減反增，可以從幾個數據比較。台灣出口到大陸佔整年度總出口比例，2010年到2019年之間，最高是2010年41.9％，最低是2015年39.5％，但今年1到6月佔總出口的42.3％，出口到大陸的比例創下歷史新高。台灣出口到大陸最主要是電子資訊產品，特別是4月份以後，內部市場相對熱絡，而大陸仍以代工為主，所以遠端技術、宅經濟發展，都需要擴大台灣電子零組件的進口。

評論稱，由於新冠肺炎疫情持續影響全球各經濟體，衝擊台灣主要出口市場，傳統出口產品動能持續疲弱，儘管新型科技產品出口表現穩定，但是對總體出口衝擊明顯。今年下半年，疫情發展和中美貿易關係存在不確定性，台灣出口仍將承受壓力。

據台財政部公佈的數據，台灣6月出口271.3億美元，同比減少3.8％，連續4個月負成長；進口222.9億美元，同比減少8.6％。大陸及香港仍是台灣最大出口市場。從今年4到6月來看，台灣出口到大陸、香港的比例就更高了。4月份佔總出口的44.4％、5月份佔44.9％、6月份佔46.1％，接近總出口的一半。從出口年增長率來看，4月份為14.0％、5月份10.3％、6月份13.8％，近3個月都是兩位數起跳。台灣地區對大陸市場依存度創十年新高。

評論稱，上述所有數據都顯示，民進黨當局全力推「新南向」，但台灣出口到東盟不升反降，出口到大陸卻不降反升，完全是市場力量，蔡英文即使想降低也降不下來；也表示貿易所創造企業供應鏈的現象，民進黨當局硬壓也壓不下來。

(中時 )