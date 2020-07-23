圖文／當沖班長授權提供

首先先跟各位說明一下證券交易法的法條，依證券交易法第22條之2第1項第2款規定，內部人就任滿6個月後，每日集中市場轉讓10張以下，不用辦理事前申報，但每日10張的計算，是本人加計關係人，包含配偶、未成年子女及利用他人名義持有者共賣出合計10張以下，才可免除事前申報。

各位應該對於康友的事件記憶猶新，當時老闆被踢爆在市場上每天賣出股票9張規避申報，後面股價的走勢.....

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當時老闆說.....早知道賣股會這樣打死都不幹

結果最近看起來他還在幹....

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另外一檔是傳奇，宏遠長時間每天賣9張後，股價走勢如下....

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因此班長找出一些股票，最近有一些分點規律的賣出9張股票....持有者要注意了!

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看籌碼真的很重要，當你發現自己的股票可能被內部人波段偷賣，就是你要注意的時候，不要等到新聞出來說老闆賣股票了，你才含淚砍在地板上，身為散戶已經消息夠不對稱了，看籌碼至少讓你的訊息走在比較前面。

如果想知道更多透過籌碼能夠暸解的事，可以訂閱班長文章。

※本文由PressPlay專欄作家當沖班長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)