高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲，風波持續延燒，許多人也紛紛對此事表達意見。台灣民眾黨立委蔡壁如昨發表相關評論遭轟，稍早蔡壁如又寫了一篇文，並直呼「這是我要奉勸李眉蓁的事」。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則提及一個關鍵的段落，直呼蔡又成為眾矢之的。

蔡璧如在臉書提及護專畢業後考入台大醫院，那裡的醫生都是全國最會唸書的人，她的學經歷曾經讓她很自卑，但她心想：既然學歷不如人，就要靠能力！在那個網路還不普及的年代，為了記錄葉克膜病歷資料，她上網學習如何寫程式，學海無涯越學越多，甚至拿到資管碩士的學歷，一個小小的護理師，因為工作上的需要，認真的讀書及終身學習已是她人生的座右銘！就是因為她很認真讀書、很認真工作，所以今天就算面對再多的批評或者刻意抹黑，我都不會害怕，因為她踏踏實實的工作著。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」表示，蔡壁如今早寫了一篇文章想要證明自己也是努力過的。「但是，在一個關鍵的段落，卻又成為眾矢之的」。該粉專提及，蔡壁如文中聲稱在那個還沒有網路的年代，為了記錄葉克膜病歷資料，她自己上網學習如何寫程式。該粉專質疑，還沒有網路，如何自己上網學習寫程式？並諷刺蔡壁如在文章出去之後，才急忙改成「在那個網路還不普及的年代」。

(中時新聞網)