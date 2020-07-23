日前為了監院人事名單，立法院上演藍綠大戰，國民黨立委陳玉珍一戰成名，但伸手抓無黨籍立委林昶佐褲頭一事，也引發爭議，陳玉珍強調，在戰場上沒分男女，只有分敵軍我軍，不會跟林昶佐道歉。

無黨籍立委林昶佐指控陳玉珍伸進去他的褲子口袋搶選票，讓他覺得不舒服。陳玉珍今（23）日在節目「周玉蔻嗆新聞」中表示，戰場上沒有分男女，只有分敵軍我軍，自己當時也沒有聯想什麼，就是要搶選票，認為不需要道歉，上戰場就是攻防，自己在立院也有被男生碰到，也沒怎樣。

網友指陳玉珍專挑帥哥，陳玉珍直言，不覺得林昶佐帥，對於外界這樣的說法感到很奇怪，強調自己對同事很尊重。

對於李眉蓁論文爭議，陳玉珍表示，中山大學已交付審查，就等結果出爐，認為有人提醒過黨主席江啟臣一事，可信度很低，如果真有人很早就提醒過，第一天就會爆出有多少部分是抄襲的，因此江啟臣不會事先知道。

因立院一戰人氣飆升，是否會幫李眉蓁站台輔選。陳玉珍說，目前黨團規劃是「接龍」到高雄輔選，競選總部成立時應該會去，「盡我應盡的責任」。

(中時新聞網)