昨日下午美中爆出外交衝突，在尾盤大力拉下了恆指表現。昨夜美股全面小幅收漲，造好市場情緒。

周四香港恆生指數跌深反彈，高開177點，隨後仍不敵中美衝突消息，隨後小跌52點或-0.21%，為25005點。國企股(H股)跌44.9點或-0.44%，為10198點。

美國川普總統週三晚間表示，將持續關閉其它中國領事館，為美中衝突再埋下地雷，拖住亞股早盤表現。另基於外交對等考量，市場觀察中國是否會下令關閉在大陸的美國領事館，如此將升高美中緊張關係。

美共和黨議員考慮將失業救濟延長至今年底，帶動隔夜美股的上升。

瑞聲科技公告子公司瑞聲通訊引入策略投資人，並共同增資11.5億人民幣，並獲得中金調高目標價，瑞聲今日高開13.2%，隨後上漲11.3%，暫報59港元。

採礦類股領漲1.2%，黃金股維持昨日漲勢，上午中國白銀集團、子金礦業、招金礦業皆出現開高走高，分別上漲7.5%、3.9%和2%。

科技股互有漲跌，騰訊、美團上漲，阿里和小米下跌。

(時報資訊)