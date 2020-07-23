日系外資最新報告指出，晶圓代工廠聯電(2303)受到美光訴訟影響，股價表現不如同業，但考量基本面持續改善，以及有望間接受惠華為旗下海思半導體轉單效應，將聯電評等調升至「買進」，目標價調高到25元。

聯電股價今天盤中漲停、達19.25元。聯電28奈米接單暢旺，第2季合併營收再創新高，法人估第2季每股純益可望超過0.5元，外資預估，聯電今年每股純益將挑戰1.4元，創10年新高，激勵聯電今天股價一度漲停，創12年新高價。

日系外資今天發布研究報告指出，聯電先前遭控涉嫌侵害美國記憶體大廠美光公司營業秘密，導致過去一年半股價表現明顯不如同業，即使考量訴訟風險，聯電目前股價仍便宜，加上基本面持續改善，將聯電評等從「中立」升至「買進」。

日系外資指出，聯電目前沒有華為旗下海思半導體訂單，但聯發科是聯電的大客戶，聯電有望間接受惠於海思轉單效應。聯發科貢獻聯電2019年的營收10%至15%。

日系外資指出，聯電近年營運聚焦獲利，獲利率提升，將聯電評等從「中立」升至「買進」，同時將聯電目標價從17元調高到25元。

(時報資訊)