美國兩黨在新的經濟刺激計劃的細節上仍存在分歧，財報多空夾雜，美股在平盤上下來回拉鋸後收高，不過，亞股今天普遍轉弱，鴻海(2317)除息走勢冷淡，台積電(2330)、大立光(3008)壓回修正，台股盤中下跌超過百點，預估成交金額約2400億元。

今天鴻海除息，不過，延續近期疲弱走勢，盤中呈現貼息，電子股領軍壓回外，生技展今天開展，原本市場關注的多檔生技指標股開高走低，都導致台股多頭氣勢受挫。

不過分析師認為，美元維持弱勢格局不變，台幣近期雖然央行尾盤干擾，但盤中始終維持升值走勢，資金面仍然偏多，外資在台股現貨持續回補，期貨未平倉多單也出現增加，在外資近期偏多操作，指數短期僅是修正。櫃買市場近期逢高獲利減碼出現，櫃買市場波動較為激烈，但因法人還是買超居多，台幣維持相對強勢，籌碼面有助於指數形成強力的下檔支撐，但中小型股操作難度增加，必須特別留意。

美國下令大陸駐休士頓總領事館限期在72小時內關閉，美中雙方政治角力再起，對國際股市影響還要持續觀察。台股短期則還有財報及法說會效應，8月15日前半年報即將公布，重量級電子股對下半年展望陸續釋出看法，仍將影響接下來多空表現。

(時報資訊)