不鏽鋼廠彰源(2030)配息0.51元，今日除息，開盤參考價10.2元，早盤股價開高後壓回。目前不鏽鋼業仍受歐美疫情影響需求，公司認為，下半年鎳價回升對公司有利，若上半年出貨遞延的需求回籠，將帶動公司重回獲利的軌道。

彰源6月營收8.53億元，月增率2.16%，年減8.18%；1-6月營收49.64億元，較2019年同期減少16.57%。

彰源日前於證交所召開法說會，公司表示，第二季台灣外銷受疫情影響，業績仍比去年同期下滑，展望下半年有兩個機會，第一是鎳價平穩、緩步回升對公司有利，第二是上半年出貨遞延的需求，有機會於下半年銷量回升，帶動公司重回獲利的軌道。

整體來看，若下半年全球疫情可獲得控制，也就是沒有第二次疫情爆發的話，公司7月業績略比6月下滑後，8月營收預計可逐步回溫。

彰源今年第一季營收23.4億元，年減率約21%，毛利率6.66%，年減2.14個百分點；營業淨損1332萬元，稅後淨損5005萬元，每股淨損0.17元，比去年同期轉虧。主要受到第一季鎳價及不鏽鋼價走跌，加上大陸2月因疫情而封城，但大陸廠3月出貨量巳回復至去年的月均量水準。大陸廠目前生產順暢。

第二季，台灣廠外銷出貨受到全球疫情擴散影響，使得第二季營收仍低於去年同期之表現，惟比第一季營收回溫約12%。

(時報資訊)