美國下令中方72小時內關閉駐休士頓總領事館後，館內人員焚燒文件，冒出濃煙，經民眾報案，引來消防人員馳援。

美國國務院周三證實，川普政府以維護美國智慧財產權，還有美國人的隱私為由，下令將在72小時內關閉中國大陸駐休士頓總領事館。

據「美國之音」（VOA）23日報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，這是川普總統下令採取的行動。雖然有專家認為，這是華府在忍無可忍下所採取的必要行動。不過，批評者指出，這更像是川普採取的魯莽行動。

美國前駐北京大使羅德（Winston Lord）說，這令他感到驚訝。他指出，有關智慧財產權和主權等合法問題的解釋含糊不清，但這為什麼會和41年來首次關閉領事館扯上關係？「這超乎我的想像，」他說，「我還不明白他們為什麼特別選擇休士頓。最後中國肯定會關閉我們的一個領事館，也許是在武漢進行報復。」

他認為，雙方外交危機升高可能導致熱戰，但目前還不會。「我認為，最壞的後果不會發生。但如果緊張局勢不斷升高，將會導致公開衝突，甚至軍事衝突，像是在南海或台灣海峽，由於誤判或事故而引發衝突。此外，我們在冒脫鉤的風險，而這對兩國都是有害的。」

羅德批評，這是川普爭取連任策略的一部分。他指出，川普的戰略還包括對北京採取強硬態度，並假裝拜登對中方軟弱，把美國所有的問題都歸咎北京。不過，他也肯定川普政府對北京在某些問題上採取強硬立場，「我認為，與維吾爾族和香港有關的制裁完全正確」。

而哥倫比亞大學政治學教授、著名中國大陸問題學者黎安友（Andrew Nathan）也認為，關閉休士頓中國大陸領館是川普為了競選連任，打中國牌，而與政府內鷹派對北京冷戰戰略思維契合所造成的結果。「我認為，川普並不十分在意戰略，但蓬佩奧和博明（副國家安全顧問）等人的戰略思維和川普對中國表達對抗的策略思考產生交集。」

(中時新聞網)