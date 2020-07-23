據路透社23日報導，大陸銀保監會本周召開會議，要求提早計畫應對銀行業不良資產大增的問題，做好長期應對外部環境變化的準備；同時，還要堅決防止影子銀行死灰復燃、房地產亂貸亂象回潮和盲目擴張粗放經營捲土重來。

銀保監會在會上，以「嚴格管制」貫穿全會。銀保監會在會上要求，要嚴格規範股東股權管理，加強股東資格審查，實施股東入股「承諾制」，對違法違規問題股東堅決實施行業禁入；同時，強化「兩會一層」履職監督；規範訊息公布範圍和內容，建立重大違法股東公開常態化機制，強化外部監督和市場約束。

此外，銀保監會還表示，要依法處置違法金融集團和重大風險事件，進一步提高監管工作透明度，發揮社會監督作用，加大懲治力度，提升處罰效率。

中國銀保監會、證監會曾於本月17日宣布，接管天安財險等九家「明天系」保險、信託、券商和期貨公司，原因是這些公司違反經營行為規範、隱瞞實際控制人或是持股比例等。

(旺報 )