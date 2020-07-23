中美關係日漸緊繃，美國總統川普及白宮貿易顧問納瓦羅都曾表示正在研究可能的方案，擬對TikTok及微信等中國軟體採取強硬措施。根據外國媒體報導，TikTok母公司「字節跳動」的美國投資者有意收購TikTok，使其躲過白宮封殺。

據報，字節跳動的美國股東「私募基金」（General Atlantic）以及「紅杉資本」（Sequoia Capital）傳出有意收購TikTok，且目前正和美國財政部及監理單位商討相關事宜，期望此一收購案能減低美國政府對TikTok的擔憂。

美國總統川普及其團隊認為TikTok會蒐集使用者資訊並提供給中國政府做為間諜用途，字節跳動公司雖多次否認此事，然而美國政府始終不買單。

上週川普證實，為確保美國國家安全及國民個人隱私，白宮行政團隊正在研擬封殺TikTok等中國軟體的可能性。對此白宮經濟顧問庫德洛曾指出，TikTok想逃過美國封殺最好的方式就是從母公司字節跳動獨立出來，成為獨立營運的美國公司。

英國「金融時報」（Financial Times）引述消息人士指出，TikTok被收購後，字節跳動公司將維持最低限度參與營運，但不具董事會投票資格。

(工商 )