外媒援引知情人士透露，法國政府告知當地電信營運商，如果購買中國資通訊設備商華為的5G設備，相關設備牌照到期後，將無法更新。此舉形同於2028年以前在法國的5G網路中逐步移除華為設備。

路透報導，美國一直以國家安全為由，敦促西方國家禁止華為參與5G網路建設，但法國仍未作出最終決定。華為否認美國指控。

報導稱，法國國家網路安全局（ANSSI）7月告知當地電信營運商，表示擁有5G經營牌照的電信商，可以獲准購買華為5G系統控制設備，但要做好準備，當相關設備的牌照在3年至8年到期後，將不獲准延長期限，意味著屆時要耗費巨資更換設備。ANSSI坦言，正在敦促目前沒有使用華為設備的電信營運商，不要換成華為設備。

知情人士補充表示，法國政府在近幾個月的非正式談話中也告訴電信營運商，華為設備的牌照到期後將不會更新，但這些話並未出現在正式文件中。

(工商 )