由富邦人壽與大專體總共同舉辦的「富邦人壽勇士系際冠軍盃」邁入第6年，今年初期雖受到新冠疫情影響延後，卻以更加完備的防疫措施，讓所有參賽者都能安心出賽，2020年共計63校參賽，目前已順利產生全國8強，預計10月進行決賽，爭奪「全國最強系隊」封號，一圓學生素人籃球夢，且力拼賽事高額總獎學金18萬元。

今年賽事堪稱歷屆最激烈，分別有4支隊伍首度晉級，其中代表淡江大學國際企業學系出賽的兩位外籍學生，198公分的麥迪生及182公分的王傑，分別從非洲的聖多美普林西比及大洋洲馬紹爾群島遠赴至台灣求學，除了見證台灣教育的國際化外，更透過本次富邦系際盃賽事，讓外籍學生體驗台灣多元生活的美好價值。

另外中彰投區獲得分區第1的僑光科技大學行銷與流通學系，首度參賽即出線成功拿下8強門票、雲嘉南區出線的虎尾科技大學飛機工程系；以及高屏區崛起的國立高雄科技大學模具工程系，實力都不容小覷。

此外，晉級8強隊伍依然不乏實力堅強的決賽常客，如手握兩座冠軍(2016年、2019年)的台灣警察專科學校行政警察科，與拿下去年季軍、本屆預賽完成北二區4連霸的國立台北科技大學電機工程系，而桃竹苗區勝出的中原大學企業管理學系過去連3年在分區預賽止步，今年終於揚眉吐氣搭上八強列車。

2017年曾拿分區冠軍的中州科技大學運動健康促進學系今年則位居分區第2。富邦人壽勇士系際冠軍盃走過6個年頭，有不少球員與賽事一同成長，連續4年闖進全國決賽的北科大電機系鄭炳烽表示：「從大一打到大四，亞軍和季軍都拿過，今年該力拼一座冠軍了！」

(中時 )