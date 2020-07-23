36歲大陸女星甘薇過去和韓雪、白冰、景甜並封「京城四美」，2008年她嫁給有「陸版賈伯斯」之稱的樂視網創辦人賈躍亭，去年10月賈躍亭申請破產，離婚傳言因此而起，還傳甘薇拿了千萬贍養費，最近身為樂視網創辦人兼總裁的甘薇傳出被限制出境，陸媒更報導她名下位於北京的一戶千萬房產下月將被法拍。

甘薇12年前和身家420億的賈躍亭結婚，使她被貼上百億貴婦封號，去年樂視網陷經營危機，賈躍亭在美國申請破產重組，還傳私下已和甘薇離婚，甘薇沒正面回應，只曬出和孩子出遊照片，寫下「這個世界美好總要多於陰暗，歡樂總要多過苦難，你的努力和堅持一定會有回報的，當你在山頂那一刻，才會看到風景無限好」。

本月初傳出甘薇欠債5.33億人民幣（約22億台幣）遭限制出境，《新京報》報導樂視網市值蒸發逾7000億，深圳證券交易所將對樂視網的股票予以摘牌退市，今又傳出，甘薇所擁位於北京東四環的一處房產8月28日至8月30日將被拍賣，起拍價為1545萬元（約6486萬台幣），而甘薇先前曾發文，無奈表示：「謝謝一直陪在我身邊的親人，朋友們……體會世態炎涼，人情冷暖後，有你們是彌足珍貴」。

(中時新聞網)