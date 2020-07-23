俗語說「怕老婆才是大丈夫」，但想要藉坐牢躲老婆卻相當少見。大陸福建省泉州市惠安縣17日晚間有1名49歲男子酒駕電動車衝進交警執班室，不等民警開口訊問，就搶先說：「警察同志，我喝酒了，趕快把我關起來吧！」，民警眼見天外飛來一筆業績滿頭疑問，經仔細瞭解後，該位男子才說，「我老婆太折騰了，三天兩頭嘮叨，無可奈何才借酒裝瘋酒駕逃來這，拜託警察把我關起來。」

據《泉州交警》微博發文表示，17日在晚間時，有位陳姓人夫氣沖沖地騎電動車衝進惠安交警大隊值班室，不等民警詢問他就搶著說：「我喝酒了，趕快把我關起來吧！」民警從沒遇過自投羅網的酒客，手足無措的問：「喝酒不能開車你知道嗎？」，男子竟口出狂言說：「我知道，但我不喝酒，你們不會關我啊？」員警只好開始訊問他，結果原因讓人超傻眼。

經瞭解，人夫過去曾有2次酒駕的紀錄，事發當天老婆又再度提起酒駕的事情，持續的嘮叨數落他，一時氣不過就豪飲了半斤白酒，騎著電動車跑來自首。民警酒測過人夫後，酒測指數遠遠超標，為避免人夫做出更多誇張行徑，對其進行了心理輔導；也提醒大眾切勿拿酒駕當兒戲，生命面前無小事。

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(中時新聞網)