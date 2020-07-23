立法院三讀通過國民法官法引發爭議，蔡英文總統今天強調，無論從法律制度、司法實務或國情現狀來看，國民法官制都是最適合這個國家的制度。對美中近來緊張關係，她說，我們持續密切關注，必要時也會有相應措施。

對於民進黨團在立法院臨時會強推國民法官法，引發民間司改團體不滿，蔡英文今天出席亞洲生技大會接受媒體訪問時表示，我們真的花太多時間執著於參審制和陪審制度的爭辯。

她認為，國民法官制度是比較適合我們國家的情況，無論從法律制度、司法實務或國情現狀來看，國民法官制都是最適合這個國家的適度。

她期待我們的國民可以擔任法官，與職業法官一同參與審判，讓國民感情與生活經驗，可以讓司法更親近人民，更符合社會上的感情和期待。

媒體也詢問在實施香港國安法後，近來美中關係趨於緊張，我方是否有因應對策？蔡英文表示，關於美國與中國之間的問題，我們都持續密切關注事件的發展，必要時我們也會有相應措施。

她說，這整個過程確實會影響不只是美中關係，也會影響區域很多國家，是值得我們密切關注的。

(中時 )