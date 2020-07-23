六都首長列席行政院會有譜 蘇揆：研議下月適當時機邀請 11:362020/07/23 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆指示研議下月起邀六都首長列席行政院會(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六都首長列席行政院會，因為新北市長侯友宜攔車向蘇揆打招呼引起關注，蘇揆上午在行政院指示，由行政院祕書長李孟諺研議，是否下月適當時間開始邀請與會。 雙北首長表達有意出席行政院會，引發蘇揆重視。蘇揆表示，院會過去有邀請六都市長列席，因為疫情及防疫的需要等，加上各列席的市長市政繁忙、防疫工作辛苦，所以有一段時間沒有邀請他們列席。 蘇揆上午請行政院秘書長李孟諺研議，是不是下個月怎麼樣適當的時間，可以開始邀請六都的市長列席院會，可以斟酌。 (中時 ) #六都 #行政院會 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁宣布放棄中山大學碩士學位 聲明全文曝光！ - 政治 最新數據驚人！侯友宜好感度排第2 第1名竟是他 - 政治 李眉蓁論文涉抄襲恐面臨三殺？他11字示警！ - 政治 哈佛學霸變女戰神！陳玉珍裝備爆紅 國民黨要義賣 - 政治 中山大學學生連署撤銷李眉蓁學位 罷韓Wecare出手了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。