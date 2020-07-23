六都首長列席行政院會，因為新北市長侯友宜攔車向蘇揆打招呼引起關注，蘇揆上午在行政院指示，由行政院祕書長李孟諺研議，是否下月適當時間開始邀請與會。

雙北首長表達有意出席行政院會，引發蘇揆重視。蘇揆表示，院會過去有邀請六都市長列席，因為疫情及防疫的需要等，加上各列席的市長市政繁忙、防疫工作辛苦，所以有一段時間沒有邀請他們列席。

蘇揆上午請行政院秘書長李孟諺研議，是不是下個月怎麼樣適當的時間，可以開始邀請六都的市長列席院會，可以斟酌。

(中時 )