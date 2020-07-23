75歲陳姓老翁日前下午1時許獨自在新北市中和區立業路徘徊，中和警分局中原派出所獲報前往協助。（中和警分局提供）

近日連日高溫，75歲陳姓老翁日前下午1時許獨自在新北市中和區立業路徘徊，中和警分局中原派出所獲報，警員韓一德到場後發現陳翁疑似患有失智症，無法清楚表達住在何處，隨即利用人臉辨識系統，協助陳翁返家。

中原派出所5日下午1時許，接獲民眾報案表示，中和立業路上一名老翁獨自徘迴，疑似迷失老人，韓員立即趕赴現場，因當時艷陽高照，員警先行關心陳翁的身體狀況，再詢問其住處，陳翁皆無法明確表達。

為避免高溫導致中暑情事，便將陳翁帶返所休息，並提供開水予以補充水分，最後員警運用人臉辨識系統查出陳翁的住址，並成功聯繫陳翁家屬，家屬到場後，見陳翁安然無恙，對員警積極照護深表感謝。

中和警分局表示，應避免讓高齡者單獨外出，平常應多注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辨識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )