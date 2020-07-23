新北市中和警分局17日召集義警全體成員398名，舉辦「109年義警常年訓練」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局17日召集義警全體成員398名，舉辦「109年義警常年訓練」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局17日召集義警全體成員398名，舉辦「109年義警常年訓練」，以強化協勤專業知識及技能，提升義警團隊運作效能。

課程內容安排特別邀請中和區衛生所，就「新冠病毒疫情」提出「災害應變及處置」機制，中和警分局更指派技術教官教導簡單易學逮捕術，課程緊湊而務實。

此外，課程中還表揚109年屆齡退休及服務滿30年以上人員，陳文堅等35人，讓屆齡退休及服務滿30年以上人員，備感溫馨與尊榮。其中特別讓人感動的，就是南勢分隊楊孫典及景安分隊楊光晉等2名義警兄弟，前些日子，因意外造成手部骨折，竟然不願意請假，抱傷參加訓練。

2位隊員均表示，參加義警團隊是一種榮譽，參加訓練又可以增進本身技能與很多專業知識，所以怎樣也不願意失去機會。

中和警分局長林故廷表示，特別感謝協勤義警弟兄們，平日多忙於本身工作，犧牲與家人相聚和休息時間，協助警方共同維護治安。「警力有限、民力無窮」，治安工作除了警察要戮力維護，亦須仰賴全民的力量，協勤民力可作為警察的千里眼與順風耳，隨時可提供最佳情資，使警方打擊犯罪，無往不利。

(中時 )