繼美國國會眾議院後，美國參議院國土安全暨政府事務委員會於美東時間22日一致通過一項動議，由於擔心用戶個人資料的安全性，將禁止聯邦政府僱員在政府發放的公務設備上安裝中國短影音平台抖音海外版TikTok。

路透報導，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）提出的「政府設備禁用TikTok法案」，在獲得上述委員會通過後，將交由參議院進行投票。

美國眾議院日前已通過「國防授權法案」修正案，對TikTok作出相同限制，該提案由共和黨眾議員巴克（Ken Buck）提出，近日以336票對71票獲得通過。在該提案從眾議院過關、也獲得參議院委員會批准的情況下，這項禁令可能很快就會成為法律。

TikTok在美國青少年中廣為流行，引起美國監管者和議員的審查，他們擔心用戶個人資料可能落入中國政府官員手中。TikTok於2019年表示，美國每月2,650萬活躍用戶中約有60％的年齡介於16至24歲。

(工商 )