被網友稱呼為發哥的聯發科再下一城，今（23）日宣布發表新5G中階單晶片（soC）天璣720，再攻5G移動通信大餅，持續擴展自家5G晶片產品的覆蓋度及實力，補齊去年發表的高階晶片天璣1000、中階天璣800的市場空缺。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示，天璣720樹立新標竿，為中階大眾市場提供豐富的5G技術與用戶體驗。此款高效能5G系統單晶片擁有強勁的性能及出色的顯示和影像技術。這些特性的融合，將協助終端設備廠商為全球消費者打造差異化的5G設備。

聯發科預估，全球5G智慧型手機的出貨量明年將達1.7億～2億支，中國市場約占1～1.2億支，聯發科可望取得四成的市占率。至於產品線方面，高階5G晶片的天璣1000、中階天璣800皆已放量出貨。法人預期，聯發科明年5G晶片出貨量有望倍數增長，且將貢獻超過二成業績。

法人認為，不管華為如何被美國制裁，聯發科都是最大贏家。隨著華為不斷拉高晶片業務的外包比重，不只推升聯發科5G SoC（系統單晶片）的出貨量，對其盈利能力提升有相當助益，更有利於將聯發科晶片性能提升至旗艦地位，拉高毛利率，所以無論華為制裁事件怎樣發展，對聯發科的業務皆是正向影響。

IC設計指標聯發科在5G趨勢催化下，5G SoC（系統單晶片）、成長型產品潛力十足，近期外資相繼調升目標價破千元，今（23）日股價震盪小漲0.15％，暫報658元，高檔震盪，市值站穩兆元大關。

(中時新聞網)