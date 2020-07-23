輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech周三宣布，美國政府將斥資近20億美元購買1億劑兩家公司合作研發的新冠狀病毒候選疫苗，如果該疫苖證明安全有效，將為5,000萬名美國人接種。

受此激勵，周三輝瑞股價收漲5.1%，BioNTech在美掛牌股票大漲13.1%。

這筆1億劑疫苗的合約打破美國政府在單一疫苖方面的支出紀錄，合約內容可能是一個療程接種兩劑，每份價格為39美元。輝瑞發言人表示，除非疫苗的大規模臨床試驗成功，且能順利投入生產，否則輝瑞和BioNTech不會獲得任何政府資金。

此外，根據協議，美國政府具有額外採購5億劑疫苗的選擇權，輝瑞對此表示，如果美國下單，這些額外採購的疫苗，價格將另行協商。

輝瑞並表示，希望該疫苗最快在下周展開關鍵性的後期試驗，但仍有待主管單位批准。

美國衛生及公共服務部（HHS）表示，如果此款疫苗研發成功，美國民眾可免費接種，不過他們的醫療保險可能被收取費用。

(時報資訊)