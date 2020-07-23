南韓第二季GDP創下20年來最差表現，以及美中外交衝突異常激烈，影響韓股與亞洲主要股市的市場情緒。周四南韓KOSPI指數跌21.9點或-0.98%，為2206點。

南韓第二季GDP報出萎縮2.9%，劣於市場和央行的預測，特別是出口表現拉垮整體經濟表現，顯示經濟體值得跌深。

另美國下令關閉中國休士頓領事館，外交衝突更甚於外交人員的驅逐。中美為南韓最重要兩大貿易夥伴，投資人不樂見緊張關係加劇。

上午首爾股市主要大型股多下跌，三星電子跌1.46%，暫報5.39萬韓元。SK海力士在上午報出第二季淨利倍增的佳績，然仍不敵投資人撤退，跌0.9%，暫報8.24萬韓元。

浦項鋼鐵昨日報出獲利跌8成，上午續跌1.77%。

南韓兩大網路公司傳出將進軍金融保險市場，料將撼動南韓保險市場，Naver上午漲4.63%，Kakao漲2.67%。

韓元小跌，上午報1197.75韓元兌一美元。

(時報資訊)