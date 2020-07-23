亞泥(1102)今日除息，開盤參考價43.3元，由於亞泥中國(0743.HK)發出上半年盈利預警，H1營運預期將年減40～45％，今日成為空方賣壓重心所在，股價開低走低，一度探至41.8元，跌幅超過3%，苦著臉面對貼息。

今年初大陸出現新冠疫情，水泥廠停工停產，3月下旬才開始陸續復工，亞泥中國首季營運不如預期，復工後水泥價及銷量將回升，第2季營運恢復正常。下半年為水泥傳統旺季，但沒想到，7月大陸部分地區出現豪雨成災，水泥價及銷量又開始下修，Q3業績到底如何表現還有待觀察。

據香港聯交所公告，亞泥中國發出上半年盈利預警，受新冠肺炎疫情影響水泥銷售量及價格，亞泥中國今年上半年營運預期會比去年同期衰退40～45％。亞泥中國2019年上半年的稅後淨利為15.1億元人民幣，若是衰退40～45％；市場預估，亞泥中國今年上半年的獲利應在8.305至9.06億元人民幣。

(時報資訊)