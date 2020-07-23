電池模組廠—加百裕(3323)及西勝(3625)受惠於遠距生活需求，第2季營運擺脫第1季谷底，其中加百裕第2季合併營收達32.17億元，創下單季歷史新高，西勝第2季合併營收為5.72億元，季增34.9%，在營運漸進佳境下，今天早盤加百裕股價逆勢上漲，幾乎完全填息，西勝填息幅度亦達70%。

加百裕及西勝今天除息，分別每股配發1.03735714元及0.5元，加百裕早盤股價上漲1元，幾乎完全填息，西勝亦上漲0.35元，填息約70%。

渡過因新冠肺炎疫情生產不順的第1季後，加百裕及西勝第2季營運逐漸恢復正常，受惠於居家辦公及遠距教學帶動NB等需求強勁，以及非IT產品出貨放量，加百裕第2季合併營收達32.17億元，季增70.48%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為51.05億元，年成長24.94%。

加百裕因在非IT產品佈局較早，目前非IT產品佔公司營收比重已達30%，受惠於NB、網通設備及非IT產品需求穩定成長，且公司在台灣及印尼有廠區，加百裕認為，第3季營運可望與第2季相近，下半年業績可望比上半年好。

西勝第2季合併營收為5.72億元，季增34.9%，累計前6月合併營收為9.97億元，年減9.64%；西勝第2季出貨受客戶主要材料電池芯交期不穩定影響，不過目前電池芯交期已逐步改善趨於穩定，有助於公司未來營運表現。

(時報資訊)