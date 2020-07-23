深圳市公安局福田分局21日通報表示，接到上級轉辦線索，於今年6月1日對深圳大麥理財互聯網金融服務有限公司（下稱大麥理財）立案調查，主因是涉嫌非法吸收民眾的存款。該分局還表示，將加大案件的偵查力度，做好追贓減損工作，保障民眾權益。

據分局通報的訊息顯示，該分局公安於7月17日依法針對3名涉案公司負責人，採取刑事強制拘留，警方正全力蒐證，追查相關犯罪嫌疑人，並展開打擊。

初步了解，大麥理財自2014年成立，累計向6萬8266人非法募集達29.84億元人民幣；目前，警方已經依法調查475個帳戶，並委請司法審計公司對涉案公司進行全面盤查，以追蹤資金流向。

警方表示，當前，一方面已告誡本案涉案人士，限期在今年9月30日前將大麥理財或其關聯企業服務期間收取的代理費、好處費、傭金、返點費及提成費用等非法所得退繳至「大麥理財」網貸平台專案回款帳戶；若在公告限期內拒不退繳贓款，警方將依法追究其相應法律責任。

另外，警方還敦促本案相關借款人，依法履行還款義務，及時歸還借款本息至上述回款帳戶，並註明還款人姓名和用途。

根據大麥理財官網顯示，該公司成立於2014年，是大陸較早成立的網貸訊息中介服務平台之一；該公司先後獲得長城長富和升達林業等戰略投資，成為P2P行業第6家完成C輪融資的企業；2018年10月，大麥理財確定D輪融資並啟動美股上市計畫。

(旺報 )