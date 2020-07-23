人妻分配家中三倍券！老公額度曝光 網心疼：變0.8倍券。（圖／翻攝自爆廢公社）

振興三倍券怎麼用，最近相當熱門，人妻在臉書PO照分享，家中9000元的三倍券額度的分配狀況，引發網友熱議，家庭地位一覽無遺，這是振興0.8倍券吧！另也釣出許多苦主，我只有塑膠套，還可以拿到四張，算不錯了！

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文詢問，大家的振興券都怎麼用？並分享自己家振興三倍券分配圖，只見照片中，三倍券被拆成三等份，媽咪拿到6000元、女兒有2200元，爸爸卻只有800元，原PO笑稱，「投資有賺有賠，夫妻小情趣」。

貼文曝光後，吸引大批網友按讚，也釣出許多同病相憐的老公，「我的已被充公了」、「爸爸的四張，算不錯了。平常應該都是0」、「買的錢我出，昨晚拿到券後，擁有的時間約30秒」、「我應該只有那個橘黃色塑膠套」。

此外，有許多網友忍不住笑回，「整個家庭地位一覽無遺」、「果然都要先安太座一下才能永保安康」、「如果校園有霸凌，那麼這就是家庭霸凌」，更有網友心疼的說，「人家是振興，爸爸是縮水券」、「振興0.8倍卷（券）」。

(中時新聞網)