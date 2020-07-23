滯留鋒面發威，明德水庫進逼滿水位。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

今年汛期迄今尚無颱風帶來降雨，但受惠5月梅雨鋒面及近期山區午後雷陣雨挹注水源，水利署表示，目前全台各地區水情正常。中央氣象局預估8月、9月降雨機率接近正常，颱風數量約3至5個，但可能侵台時間於盛夏前較少，秋季較多，評估目前全台主要水庫包括翡翠、新山、石門、寶山-寶山第二、永和山、德基、曾文-烏山頭及南化等水庫蓄水率約3至9成以上，目前供水正常。

水利署官員指出，台灣入夏以來尚未遇到颱風來訪，但其實這情況並不罕見。統計6月迄今，北部石門水庫累積降雨212毫米為歷年同期平均41％，南部曾文水庫累積降雨360毫米為歷年同期平均42％。

由於農業二期稻作已陸續展開供灌，水利署也因此在13日召開水情會議滾動檢討審慎應對，啟動出水管控及跨區調度。維持民生、農業、產業及經濟振興用水穩定。但在全球氣候變遷影響下，極端降雨現象對臺灣影響仍然需要密切關注，水利署與各區水資源局及各單位將持續加強監控水情、調配水源及滾動式檢討各項供水策略，並掌握颱風、熱帶低氣壓及豪雨等降雨情況，並以9月底蓄滿水庫為目標。

另外，二期稻作已陸續整田插秧增加用水需求，亦請各水利會加強農業節水管理並由各水庫機動調供，除確保農業稻作生長順利外，並預為因應下半年用水需求；另因應汛期強降雨可能帶來影響，除依規定完成定期檢查維護水庫整體安全，並由各水庫管理單位及自來水事業做好各項防汛減災及原水高濁度因應整備作業，透過科學化預測及水庫細緻操作，兼顧減災及蓄水利用。

水利署進一步表示，面對氣候變遷，除短期監控調配外，長期相關工作水利署已訂定各區水資源經理基本計畫擬定策略，並配合前瞻基礎建設推動相關穩定供水方案，預估今年底前可完成如桃園新竹備援管線、高屏大泉伏流水工程等設施，可再增加每日54萬噸供水能力，進一步提高供水韌性，以降低氣候變遷對水情可能之影響，維持民眾及產業供水穩定，也呼籲大家共同節約用水。

(工商 )