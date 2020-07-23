人民幣兌美元中間價23日報6.9921，較22日6.9718，貶值203個基點。23日中間價較22日下午4時30分收報7.0059，升值138個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場23日進行人民幣（下同）500億元逆回購（附賣回）操作，期限7天，完全對沖單日逆回購到期量。另據路透報導，23日有2,000億元中期借貸便利（MLF）及2,977億元定向中期借貸便利（TMLF）到期。

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