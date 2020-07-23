婚姻中有許多難關，其中最普遍的當屬「婆媳問題」，有對夫妻長期感情不睦，而太太張女也跟婆婆處不好，常被老人家辱罵，還處心積慮要讓夫妻倆離婚，但張女堅持不要，直到某天她被拍到上了小叔的床還被拍下證據，婆婆要她賠100萬否則告她性侵，然最終大逆轉，這竟是自己丈夫的陰謀。

許聖梅近日作客《震震有詞》，分享了這則婚姻悲劇，透露張女不得婆婆疼愛，即使天天早起幫婆家的檳榔攤做生意，但始終被嫌棄，連老公都說要離婚，但她不同意，也不覺得自己有做錯任何事，而某天下班，老公突然改變了態度，說她上班太累，要帶她去唱歌喝酒放鬆一下，席間兩人不斷喝酒，她也因為有老公陪著，所以很放心地喝到爛醉，沒想到隔天醒來卻出事。

張女酒醉後隔天清醒，立刻被婆婆痛罵不守婦道，丟出她跟小叔的猥褻床照，照片中張女主動摟抱還親吻小叔，舉止非常露骨，然她對此毫無記憶，婆婆抓著此事逼她離婚，還說如果不賠100萬，要告她性侵，讓張女無奈離家出走。事後，婆家真的提告了，地檢署也真的起訴了她，張女只好現身出庭，當天小叔也在，突然來跟她說話，表示自己良心不安因此吐露實情，說是在媽媽跟哥哥的強迫下，躺上床跟大嫂拍下猥褻照，張女這才知道自己被丈夫設局，心死離婚。

(中時新聞網)