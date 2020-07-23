一場比賽都還沒打，道奇隊就願意給貝茲（Mookie Betts）一紙12年總值上看3.65億美金的延長合約，這合約規模之大令外界驚訝，也超越了天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的10年3.6億美元續約金額，寫下新紀錄。

現年27歲的貝茲是前美聯MVP，將在今年季末成為自由球員，道奇隊不想讓他離去，直接祭出破天荒的大約將他留下，加上他今年原本的薪水2700萬美元，貝茲身上共有13年3.92億美元的鉅約，總金額高達約115.3億台幣，

「我來這裡就是贏下一枚冠軍戒指，並把戒指帶回到洛杉磯，這才是我最關注的。」貝茲顯然相當滿意合約的內容，「我喜歡道奇，在這裡的一切都讓人感到舒服，每個人都很棒，這個球隊運作良好，我很喜歡。」

貝茲先前拒絕過紅襪開出的10年3億美元合約，透過交易來到道奇隊，原本雙方3月就要談約，不過中間歷經疫情的變化，讓棒球賽事全面停擺，但道奇球團仍為貝茲許下重諾，道奇隊棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）說，「雖然世界在這中間發生變化，但我們渴望完成某些事（留下貝茲）的願望從沒改變過。」

在目前經濟受到重創的時機點，道奇隊給貝茲的合約無疑變得更巨大，不過道奇隊從沒動搖過，他們已經31年沒拿下世界大賽冠軍，今年除了貝茲還有數位前MVP，王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）、貝林傑（Cody Bellinger），渴求冠軍之下將希望寄予在貝茲身上。

(中時 )