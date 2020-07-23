許多民眾都已領取到實體的三倍券，也開始正式使用。就有一名網友在《爆怨公社》發文表示，一家人才開心領完三倍券沒多久，沒想到哥哥一張都還沒花到，三倍券就已變成「三倍屑」，讓他傻眼直呼，「我哥大概是史上第一人了！」

網友貼出被洗衣機摧殘過後的三倍券，看得出來已成一團「三倍屑」。(圖取自爆怨公社臉書社團)

原PO表示，自己哥哥的壞習慣不改，每次洗衣服都忘了把口袋東西拿出來，以往有過「洗」衛生紙的經驗，沒想到這次是一整份「3000元三倍券」連包裝都不客氣的一起洗，讓他哭不得的說：「這還有救嗎？」

慘狀曝光，可以看見三倍券成了一坨廢紙屑，面額200元及500元的三倍券，被洗得只看得出顏色。結成一團的紙屑，彷彿哥哥的心一樣，不止碎了，還揪在一起。

文章曝光後，湧入大量網友留言，「沒救了，用罐子裝起來傳給下一代」、「你家這到底是洗衣機還是果汁機啊⋯⋯」、「拼圖遊戲來了」、「已經變成87倍券了」。

此外，也有網有逗趣的安慰，「洗一次衣服三千，有沒有尊爵不凡的感覺」、「還好實際只損失一千」、「往好處想，你只賠1000元」更有網有歪樓問說「什麼牌子洗衣機，好像洗的很乾淨！」

(中時新聞網)