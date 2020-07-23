大陸銀保監會本周召開年中工作座談會，要求提早謀劃應對銀行業不良資產大幅增長，並做好長期應對外部環境變化的充分準備；同時，堅決防止影子銀行死灰復燃、房地產貸款亂象回潮和盲目擴張粗放經營捲土重來。

香港信報報導，大陸銀保監會23日表示，上述會議指出，2020年以來，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，銀保監認為，要進一步落實落細各項金融紓困政策，聚焦暫時遇困但仍有前景的企業，有效防範道德風險，防止殭屍企業搭便車。

銀保監指出，需牢牢守住不發生系統性金融風險底線，並進一步強化底線思維，立足國內做好自己的事情，爭取戰略主動，做好長期應對外部環境變化的充分準備。

該會要求，嚴格規範股東股權管理，加強股東資格審查，實施股東入股承諾制，對違法違規問題股東堅決實施行業禁入。同時，強化「兩會一層」履職監督；並規範訊息披露範圍和內容，建立重大違法違規股東公開常態化機制，強化外部監督和市場約束。

銀保監還要求，依法依規處置不法金融集團和重大風險事件，進一步提高監管工作透明度，發揮社會公眾監督作用，豐富審慎監管強制措施，加大懲治力度，提升處罰效率。

(工商 )