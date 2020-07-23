新台幣兌美匯價周四開低走高，盤中一度再向29.4元靠攏，但並未再升破29.4元，顯示多方對央行阻升力道，似心存顧忌。

市場解讀，為搶救下半年外銷績效，不排除近期新台幣的升勢已漸近尾聲。不過，美國財政部將在10月公佈匯率操縱國及觀察名單，使台幣在Q4與明年首季的升值壓力，仍揮之不去。

新台幣兌美元匯率在周四甫開市，暫報29.55元，小幅貶值2.3分，但這也是今天的最低點，之後台幣仍穩步向前行，盤中最高點，一度來到29.415元，仍大幅升值1.12角，迄上午11：36的匯價，則暫報29.42元，還是強勁升值1.07角。

只是近期央行為顧及我外銷競爭力及年度GDP成長，似有意阻升新台幣的短期天花板，初估約在29.5元附近，因此，新台幣在台北外匯經紀公司的盤中匯價，無論升值幅度為何，迄終場大多會被踹一大腳，打回29.5元之上，此或是新台幣短線升值予人漸近尾聲味道。

(工商 )