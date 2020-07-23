搶攻暑假商機，全台首間「屁屁偵探快閃店」今（23）日於新光三越台中店10F天空劇場盛大開幕，各式限定周邊商品集結、劇中經典場景重現，大小朋友引頸期盼的「屁屁偵探」人偶週末驚喜快閃，免費參觀，今日一開門隨即湧入大批民眾參觀！

臉型有著屁屁的形狀，在故事中解決大大小小案件、兒童界的名偵探-屁屁偵探，是由日本作家Troll創作的兒童繪本系列，憑藉逗趣的人物造型與故事設定，廣受幼兒及低年級學童歡迎，加上電影及動畫播放後，更是迅速竄紅，獲各界好評，在全球累積龐大粉絲群，儼然成為兒童界最閃耀的新星。

全台第一家主題快閃店特別選址於台中新光三越百貨，現場重現「屁屁偵探事務所」的經典動畫場景，快閃店內還有精美設計隱藏任務等待民眾來挑戰；此外，還有「3D錯位拍照區」讓民眾可以拍攝出趣味照片，在炎夏留下一個美好回憶。

今年暑假會場上除設置一系列主題拍照區與拍貼機讓粉絲們拍好拍滿，更網羅了各式各樣的活動限定週邊，例如各系列的《屁屁偵探》繪本童書、日韓進口精美玩具，都是台灣限定！

屁屁偵探快閃店每週推出不同的主題特企活動，將帶給粉絲們滿滿的驚喜。開幕首4日，粉絲們只要上傳與現場活動照到Facebook指定貼文，就有機會抽中精美贈品；首4日與週末，屁屁偵探將會化身「一日店長」於11:30、14:30、16:30時段驚喜亮相，而當日消費滿1,000元的粉絲還有機會與屁屁偵探人偶合照。

台中新光三越表示，開幕期間消費滿599元即可兌換限量著色紙，拍下完成品並上傳至指定貼文還能參加抽獎。

(工商 )