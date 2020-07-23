工業電腦大廠研華（2395）宣布攜手晶片大廠英特爾及新創團隊聿信醫療器材科技，推出「AI連續肺音監測系統」，未來醫院僅需1台邊緣運算主機，便能同時監測24床病患的呼吸狀況，擁有如護理站所需的完整解決方案，解決因呼吸監測造成醫院護理人力不足問題。

研華說明，「AI連續肺音監測系統」為電子聽診器，透過貼片偵測及紀錄病患呼吸音，再根據偵測結果繪製成波形圖，並結合人工智慧演算法判讀病患有無生命危險，產品在今（23）日登場的2020亞洲生技大展首次亮相。

「AI連續肺音監測系統」整合研華8吋醫療平板AIM-75H、邊緣運算系統USM-500等2項硬體設備，由聿信主要負責研發AI演算法和設計操作介面，再搭配研華醫療認證解決方案及英特爾（Intel）分布式OpenVINO工具組，以滿足系統的運算需求。

其中，AIM-75H架設在病床邊，負責蒐集與呈現數據，並將資料傳送到邊緣運算系統進行AI運算。USM-500則用於進行人工智慧分析及運算，內含英特爾第9代Core i7處理器及分布式OpenVINO工具組，提供穩定可靠且高效能的AI影像及聲音處理能力。

而Intel分布式OpenVINO工具組則以卷積神經網路（CNN）為基礎，可在英特爾硬體中擴充電腦視覺（CV）與深度學習類神經網路（DNN）工作負載，讓運算效能最大化，進而快速開發出可模擬人類視覺與聽覺的應用和解決方案。

聿信總經理許富舜指出，醫療產業最重視產品穩定性和品質，透過與研華及資策會資安所合作開發，讓「AI連續肺音監測系統」能成功應用在新冠肺炎治療流程中，醫師經由遠距聽診了解病人呼吸系統變化及是否有早期徵狀，可降低醫護人員感染風險。

研華智能醫療協理黃至平表示，研華提供穩定、可靠且符合國際醫療規範的AI智能解決方案，除縮短合作夥伴聿信AI解決方案上市時程，也協助進行國際市場共同行銷，將台灣領先的醫療科技走向世界舞台。

(時報資訊)