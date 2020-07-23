104人力銀行日前公佈「104大學白皮書」，利用求職資料庫大數據分析發現，半導體產業最愛聘用畢業生，明新科大以黑馬之姿名列第四，與台清交成並列前五大，也是唯一入榜的私立科大，顯示明新科大在系所開課、產學合作等方面都受業界喜歡。

104資深副總暨人資長鍾文雄表示，過去半導體產業最常聘用新鮮人，停留在台成清交，此次調查發現前五名依序為交大、成大、清大、明新科大及台大，明新科大名列最愛聘用第四，係因該校致力與公司合辦產業專班，打破刻板印象。

明新科大工學院院長呂明峰指出，校方與多家半導體廠商簽訂產學合作，積極為學生打造「畢業即就業」的實習就業一條龍環境，更建置與業界同等級的「半導體封測類產線」教室，把科技廠房搬進校園，讓學生熟悉產業。

課程規畫則開辦半導體封裝測試的專班，像是與矽格公司，以2＋2N(2專＋2技)產學攜手合作模式辦理「半導體封裝測試精英專班」，為全國第一的試辦單位。

呂明峰說，為讓專班學生安心學習，每位同學入學就有3萬元獎學金，同時與經濟部工業局智慧電子學院共同推動封裝測試產業人才能力鑑定，也是台灣積體電路封裝測試能力鑑定的推動中心，培養學生立即就業的能力。

(中時 )