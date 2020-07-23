佛光大學推動學生國際移動力，今年「台美雙學士學位計畫」名額從册名提升到四十名，學生只要托福成績達一定標準，即可申請。(佛光大學提供)

前2年在佛大就讀，後2年赴西來大學完成學業，「2＋2」取得雙學位。(佛光大學提供)

109學年起，佛光大學推行跨領域學習，打破科系壁壘，將共同必修課程從各系移往學院層級。學生在大一、大二期間要自行規畫修課地圖，培養當前最需要的「自學力」，以因應快速變化的社會，增加學生跨領域學習機會。如今世界資訊變化太快太迅速，現在學的專業，往後可能不合時宜，要靠自學力來與時俱進。此制度實施後，學生在大一、大二期間根據校内的個别化教育計畫(1EP)，自行組織選課地圖，校方也會輔導協助學生探索。特別的是，校方也讓教授自訂專業計畫，每個人的計畫要和所屬科系專業發展連結，各系的專業發展又與學院的目標相關，各院目標要緊扣學校的KPI，這項制度是全國首創，教授們分擔組織目標，和同儕、學生一同専業成長。

佛光大學在世界各地擁有豐沛的資源，雙聯學制發展已成熟，例如前2年在佛大就讀，後2年赴西來大學完成學業。校方積極推動學生國際移動力，培養學生世界觀，今年「台美雙學士學位計畫」名額從册名提升到四十名，學生只要托福成績達一定標準，即可申請。參與此項計畫的佛光大學畢業生徐張泰說，以他原本的語言能力和家庭環境，根本不可能到美國留學讀書。但是佛光大學給了他這個機會，他利用一年時間苦讀托福考試，加上西來大學提供的獎學金和工讀機會，讓他順利完成學業，學成歸國。如今他能擁有國際視野、獨立思考、擁有跨文化溝通表達能力以及培養團隊合作精神，這都要感謝佛光大學和西來大學。

佛光大學推行多年的「國立大學品質，國立大學收費」政策，造福無數學子。對於弱勢家庭更有眾多獎助學金，貼心的設想只為讓學子在佛光大學安心就學。佛大小藍鹊計畫，今年獲得教育部肯定，拿到六〇二萬的高額補助。「小藍鵲計畫」透過輔導機制，陪伴著所有需要支持的小藍鹊，不只協助培育小藍鵲成就自我，未來更能養成回饋社會，實踐濟苦扶弱的三好精神。就讀佛大的學生只要有心向學，經濟困難不是會問題。

2020大學博覽會七月場於7月25(六)至26日(日)舉行，地點台北中國時報大樓 (台北市萬華區艋舺大道303號，捷運龍山寺站1號出口約5-7分鐘)，佛光大學首創「自學力」，搭配國立大學收費，只要肯努力，就讀四年即可取得台美雙學位，人生立刻有與時俱進的新視野。

(中時 )