李眉蓁落淚道歉：棄碩士學位

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文遭爆抄襲，火燒母校中山大學，學生不滿發起連署要撤銷李眉蓁學位。今（23）日李眉蓁突然宣布放棄中山大學碩士學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內刪除此項註記。

李眉蓁遭爆十多年前在中山大學碩專班的論文，幾乎整本抄襲，篇幅多達96％，社會輿論譁然，中山大學500多位學生23日更發起連署，要求校方撤銷李眉蓁的學位，罷韓團體Wecare高雄加入聲援，綠營更是群起圍攻。

李眉蓁23日上午參加競選總部祈福典禮後，幕僚即向媒體表示，李眉蓁將立即開記者會，再度對外說明。多位黨籍議員陪李眉蓁面對媒體，表達支持，李眉蓁落淚表示，在她決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒她，選舉的過程將更為艱辛，但是「進了廚房，我就不會怕熱，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁23日上午參加競選總部祈福典禮，之後開記者會，正式針對論文抄襲風波鄭重道歉，因情緒激動，忍不住落淚。（林宏聰攝）

李眉蓁論文抄襲風波 現身競選總部回應了 ｜2020.7.23

《李眉蓁聲明全文》

對於我個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，我深感遺憾！因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

在我決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒我，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！

對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。

我會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發！

謝謝大家！

(中時新聞網)