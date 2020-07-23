軟銀（SoftBank）集團有意出售旗下的半導體設計與軟體公司ARM（安謀），引發業界關注。根據外媒報導，如今有意出手的買家已經浮出檯面，並非外傳的蘋果（Apple），而是近年還因為挖礦、投入AI而備受期待的NVIDIA。

在2016年軟銀以320億美元的價格收購ARM，但因近年來軟銀旗下願景基金（Vision Fund）接連的投資失利，當初花了重價買來的ARM，似乎也成了燙手山芋，成為軟銀有意出售的資產。根據外媒報導，軟銀近期與蘋果進行了接洽，了解蘋果收購ARM的意願，但據了解，雖然蘋果與ARM有密切的合作關係，且也已對外公布Mac將全面轉用ARM架構晶片，但為了迴避監管疑慮，蘋果似乎無意競購ARM，因為許多蘋果的競爭對手，包含三星電子(Samsung)、Google、亞馬遜(Amazon)以及微軟（Microsoft）等等，也都採用了不少基於ARM技術的晶片。

回顧蘋果往年的收購歷史，似乎他們不傾向收購大型企業，而是更偏向收購小型新創團隊，以人才、技術為收購目標。儘管蘋果手中現金滿滿，但是他們出手的大型收購案並不多，他們在2014年以30億美元收購Beats Electronics，算是近年來金額最高的收購案。

針對上述軟銀與蘋果接洽收購ARM的傳聞，外媒報導雙方都拒絕對此回應。

除了蘋果外傳是ARM的潛在買家，外媒報導指出，比起蘋果，NVIDIA倒是對於ARM更感興趣。然而對此ARM拒絕回應，軟銀以及NVIDIA方面也都沒有對傳聞進行回應。

除了蘋果、NVIDIA有可能是ARM買家的傳聞外，也有韓媒呼籲三星應該買下ARM。但由於ARM技術與晶片在業界的授權夥伴眾多，若是由三星、蘋果甚至是NVIDIA買下，都可能對其他現有合作夥伴帶來威脅。因此傳出軟銀也有意讓ARM重新上市，或者僅以出售部分股權的方式來籌措資金的可能性。

(科技)