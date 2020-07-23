國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風暴，國民黨副秘書長李彥秀今天坦言，李眉蓁第一時間的回應沒有非常好，但經過黨中央與競選團隊溝通，後續她也道歉，黨將持續跟競選團隊溝通，看如何解決，目前沒有退選的問題。

李眉蓁碩士論文內容涉嫌抄襲，李昨天召開記者會表示，蔡英文總統的論文疑雲滿天飛，卻未對外回應，要檢驗應該一視同仁，而不是分大總統、小市長，若蔡英文總統回應，她也會按照她的標準回應。

對此，國民黨副祕書長李彥秀上午受訪坦言，李眉蓁第一時間的回應沒有非常好，但下午經過黨中央和競選團隊的溝通後，她後來也有道歉。

李彥秀說，國民黨新聞稿一開始就強調，尊重中山大學的調查，並靜待調查結果，也希望外界對於政治人物的學術倫理問題用一致的標準看待。她指出，李眉蓁已經登記、抽籤，後續針對整個事件的因應，黨部今天會跟競選團隊溝通，看如何解決。

李彥秀強調，國民黨沒有缺席高雄市長補選一戰，代表國民黨對高雄的責任，雖然罷韓對黨中央與韓國瑜是沉重打擊，但哪裡跌倒就在哪裡爬起來，「沒有退選的問題，不僅是李眉蓁個人，更是國民黨在高雄的經營沒有退卻的空間」，也期盼展現國民黨願意繼續深耕高雄的決心。

(中時 )